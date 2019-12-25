Gençlerbirliği oyuncularından Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'ne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği oyuncularından Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'ne ziyaret - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği oyuncularından Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'ne ziyaret

6 saat önce

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide kırmızı-siyahlı futbolcular, yöneltilen soruları yanıtladı.

Gençlerbirliği oyuncularından Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'ne ziyaret, System.String[]

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide kırmızı-siyahlı futbolcular, yöneltilen soruları yanıtladı.


Mats Seuntjens, Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'a konuk olacakları maçla ilgili soruya, "Hem Beşiktaş hem de biz galibiyet için sahaya çıkacağız. Deplasmandan güzel bir sonuçla dönmek için yine elimizden geleni yapacağız. İnanıyorum ki taraftarlarımızı mutlu eden bir sonuç alacağız." cevabını verdi.


Kırmızı-siyahlı oyuncu Ayite ise Gençlerbirliği ile Avrupa kupalarında oynamayı çok istediğini dile getirdi.


Organizasyonda ayrıca, okul turnuvasının kazananı 12-E sınıfına şampiyonluk kupasını Halil İbrahim Pehlivan takdim etti.


Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:21 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ethan Ampadu saçlarını kestirdi, görenler inanamadı
Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı Sezon sonu kontratı bitiyor, iki kulüp kancayı attı! Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
02:28 Gençlerbirliği oyuncular, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi?nde düzenlenen söyleşiye katıldı - Son Dakika Spor
02:02 Halkbank final etabına yükseldi - Son Dakika Spor
00:42 Premier Lig'de "Boxing Day" coşkusu! 56 yıl önce bugün... - Son Dakika Spor
00:27 Erzurumspor'a Lennart THY'e şoku - Son Dakika Spor
23:41 CANLI | Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks - Son Dakika Spor
22:44 Adı Galatasaray'la anılan Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı - Son Dakika Spor
20:29 Sezon sonu kontratı bitiyor, iki kulüp kancayı attı! Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 03:41:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlerbirliği oyuncularından Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'ne ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]