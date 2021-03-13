Gençlerbirliği, Özcan Bizati yönetimindeki ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak

Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Özcan Bizati yönetiminde ilk maçına çıkacak. Başkent ekibinde Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrası teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrılmıştı.

Gençlerbirliği , Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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