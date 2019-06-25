Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Pierre-Yves Polomat'ı kadrosuna kattı
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Gençlerbirliği, Pierre-Yves Polomat'ı kadrosuna kattı

6 dakika önce

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Gençlerbirliği, Pierre-Yves Polomat'ı kadrosuna kattı.

Gençlerbirliği, Pierre-Yves Polomat'ı kadrosuna kattı, System.String[]
Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Gençlerbirliği, Pierre-Yves Polomat'ı kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon St. Etienne'nin Avrupa Ligi vizesi almasında önemli rol oynayan 1993 doğumlu Fransız sol bek Polomat bugün İlhan Cavcav Tesislerini gezdikten sonra kendisini kırmızı siyahlı yapan iki yıllık imzayı attı.

Futbola Olympique Marsilya'nın altyapsında başlayan başarılı sol bek oyuncusu Polomat, uzun yıllar Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne forması giydi. Dönem dönem kiralık olarak yine Fransa Ligue 1 ve Ligue 2 takımlarının kadrosunda kendine yer buldu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:27 Kaynak: İHA
avrupa, st etienne, süper lig, gençlerbirliği, Spor
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