Gençlerbirliği Pierre-Yves Polomat'ı transfer etti
10 dakika önce
Gençlerbirliği, Gineli futbolcu Sadio Diallo'nun transferinin ardından ikinci transferini gerçekleştirdi.
Gençlerbirliği
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:24 Kaynak: DHA
, Gineli futbolcu Sadio Diallo'nun transferinin ardından ikinci transferini gerçekleştirdi. Fransa
'nın St. Ettiene takımında forma giyen Fransız oyuncu Polomat bugün İlhan Cavcav
Tesisleri'ni gezdikten sonra yapılan görüşmenin ardından 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Marseille altyapısında futbola başlayan 1993 doğumlu sol bek oyuncusu Polomat, Fransa Ligue 1 ve Ligue 2 takımlarında forma giydi.
- Ankara
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