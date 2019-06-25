Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği Pierre-Yves Polomat'ı transfer etti
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Gençlerbirliği Pierre-Yves Polomat'ı transfer etti

10 dakika önce

Gençlerbirliği, Gineli futbolcu Sadio Diallo'nun transferinin ardından ikinci transferini gerçekleştirdi.

Gençlerbirliği Pierre-Yves Polomat'ı transfer etti, System.String[]

Gençlerbirliği, Gineli futbolcu Sadio Diallo'nun transferinin ardından ikinci transferini gerçekleştirdi. Fransa'nın St. Ettiene takımında forma giyen Fransız oyuncu Polomat bugün İlhan Cavcav Tesisleri'ni gezdikten sonra yapılan görüşmenin ardından 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Marseille altyapısında futbola başlayan 1993 doğumlu sol bek oyuncusu Polomat, Fransa Ligue 1 ve Ligue 2 takımlarında forma giydi. 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:24 Kaynak: DHA
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