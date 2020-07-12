Gençlerbirliği rahata erdi! Süper Lig'de 36 puanla... - Son Dakika

Gençlerbirliği rahata erdi! Süper Lig'de 36 puanla...

Başkent ekibi, haftanın açılış maçında dün Göztepe'yi Giovanni Sio, Bogdan Stancu ve Stephane Sessegnon'un (Penaltıdan) attığı gollerle 3-1 mağlup etti.

Başkent ekibi, haftanın açılış maçında dün Göztepe'yi Giovanni Sio, Bogdan Stancu ve Stephane Sessegnon'un (Penaltıdan) attığı gollerle 3-1 mağlup etti.

Ankaragücü - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya'ya 2 imam ve 4 müezzin atanacak


Bu sonuçla ligde 4 maçlık galibiyet hasretine son veren 12. sıradaki başkent ekibi, puanını 36'ya yükselterek, ligde kalma adına önemli bir adım attı.


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı ilk maçta konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği, daha sonra deplasmanda Hes Kablo Kayserispor, evinde de Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.


BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 0-0, Fenerbahçe ile başkentte 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, kritik maçta Göztepe'yi 3-1'le geçerek hem galibiyet özlemini sonlandırdı hem de rahat bir nefes aldı.


Gençlerbirliği'nin bu sezonki en skorer futbolcusu Stancu, gol sayısını 14'e yükseltirken, Giovanni Sio da Süper Lig'deki 10. golünü kaydetti.


- Bu sezonki 4. deplasman galibiyeti


Başkent ekibi, ayrıca uzun bir aradan sonra deplasmandan üç puanla döndü.


Ligde son deplasman galibiyetini 16 Şubat'ta oynanan 22. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a karşı 1-0'lık skorla elde eden Gençlerbirliği, ardından dış sahada çıktığı 4 maçtan 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılırken gol dahi atamadı.


Bu sezon 4. deplasman galibiyetini elde eden başkent temsilcisi, Süper Lig'in 33. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.


Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, sezonu Ankara'da Beşiktaş ile oynayacağı maçla tamamlayacak.


Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:26 

Son Dakika Spor Gençlerbirliği rahata erdi! Süper Lig'de 36 puanla... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:43 Ankaragücü - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu 17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı 16:43 Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues, Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:24 David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:10 Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı 16:08 Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı 16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı 15:29 Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 14:15 Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Ankaragücü - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
17:43
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
17:05
Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues, Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı
16:43
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
16:24
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
16:10
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
16:08
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
16:08
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
16:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 17:49:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlerbirliği rahata erdi! Süper Lig'de 36 puanla... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]