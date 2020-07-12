Gençlerbirliği rahatladı - Son Dakika

Gençlerbirliği rahatladı

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Göztepeyi 3-1 yenen Gençlerbirliği, ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Göztepeyi 3-1 yenen Gençlerbirliği, ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Vida'nın menajerine ödenecek 15 milyon TL'lik kayıp sözleşme ortaya çıktı

Başkent ekibi, haftanın açılış maçında dün Göztepe'yi Giovanni Sio, Bogdan Stancu ve Stephane Sessegnon'un (Penaltıdan) attığı gollerle 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 4 maçlık galibiyet hasretine son veren 12. sıradaki başkent ekibi, puanını 36'ya yükselterek, ligde kalma adına önemli bir adım attı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı ilk maçta konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği, daha sonra deplasmanda Hes Kablo Kayserispor, evinde de Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 0-0, Fenerbahçe ile başkentte 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, kritik maçta Göztepe'yi 3-1'le geçerek hem galibiyet özlemini sonlandırdı hem de rahat bir nefes aldı.

Gençlerbirliği'nin bu sezonki en skorer futbolcusu Stancu, gol sayısını 14'e yükseltirken, Giovanni Sio da Süper Lig'deki 10. golünü kaydetti.

Bu sezonki 4. deplasman galibiyeti

Başkent ekibi, ayrıca uzun bir aradan sonra deplasmandan üç puanla döndü.

Ligde son deplasman galibiyetini 16 Şubat'ta oynanan 22. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a karşı 1-0'lık skorla elde eden Gençlerbirliği, ardından dış sahada çıktığı 4 maçtan 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılırken gol dahi atamadı.

Bu sezon 4. deplasman galibiyetini elde eden başkent temsilcisi, Süper Lig'in 33. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, sezonu Ankara'da Beşiktaş ile oynayacağı maçla tamamlayacak.

Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:13 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği rahatladı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:29 Merih Demiral, 7 ay aradan sonra yeşil sahalara geri döndü 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:10 Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 25'e çıktı 15:40 Vida'nın menajerine ödenecek 15 milyon TL'lik kayıp sözleşme ortaya çıktı 15:29 Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 15:04 Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin 14:15 Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 11:18 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi 10:56 Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
Merih Demiral, 7 ay aradan sonra yeşil sahalara geri döndü
16:29
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
16:10
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 25'e çıktı
16:08
Vida'nın menajerine ödenecek 15 milyon TL'lik kayıp sözleşme ortaya çıktı
15:40
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
15:29
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
15:25
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
15:04
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
14:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 17:03:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlerbirliği rahatladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]