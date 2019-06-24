Gençlerbirliği, Sadio Diallo'yu renklerine bağladı
34 dakika önce
Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktörlük görevine gelen Mustafa Kaplan'ın raporu doğrultusunda 4 futbolcuyla yollarını ayırırken, ilk transferini de gerçekleştirdi.
Gençlerbirliği
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:19 Kaynak: DHA
Kulübü, teknik direktörlük görevine gelen Mustafa Kaplan
'ın raporu doğrultusunda 4 futbolcuyla yollarını ayırırken, ilk transferini de gerçekleştirdi.
Spor Toto Birinci Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Spor Toto Süper Lig'e yükselen kırmızı siyahlılar, Hatayspor
'dan ayrılan Gineli futbolcu Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşmeye imzaladı. Yönetim cephesinden, Kaplan'ın raporu doğrultusunda transferlerin devam edeceği kaydedildi.
Beşiktaşlı futbolcu Medel, İstanbul'daki evini boşalttı
Beşiktaş'ın istediği Ömer Toprak, Borussia Dortmund'da kalmak istiyor!
Gençlerbirliği, Sadio Diallo'yu renklerine bağladı
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Gervinho'yu istiyor