Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Sadio Diallo'yu renklerine bağladı
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Gençlerbirliği, Sadio Diallo'yu renklerine bağladı

34 dakika önce

Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktörlük görevine gelen Mustafa Kaplan'ın raporu doğrultusunda 4 futbolcuyla yollarını ayırırken, ilk transferini de gerçekleştirdi.

Gençlerbirliği, Sadio Diallo'yu renklerine bağladı, System.String[]
Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktörlük görevine gelen Mustafa Kaplan'ın raporu doğrultusunda 4 futbolcuyla yollarını ayırırken, ilk transferini de gerçekleştirdi.
Spor Toto Birinci Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Spor Toto Süper Lig'e yükselen kırmızı siyahlılar, Hatayspor'dan ayrılan Gineli futbolcu Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşmeye imzaladı. Yönetim cephesinden, Kaplan'ın raporu doğrultusunda transferlerin devam edeceği kaydedildi.


Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:19 Kaynak: DHA
Mustafa Kaplan, Mamadou Diallo, Gençlerbirliği, Spor
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