Gençlerbirliği, sahasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu - Son Dakika

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, sahasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sol kanattan Boyd'un ortasında ön direkte Atiba'nın vuruşu direğe çarparak auta gitti.

12. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Boyd kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Flavio son anda müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

21. dakikada ani gelişen Gençlerbirliğ atağında ceza sahasına yapılan ortada Sio'nun indirdiği topa ceza yayının biraz gerisinden İlker'in şutu az farkla dışarı çıktı.

33. dakikada Flavio yaklaşık 25-30 metreden kullandığı serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Top kalecinin sağından fileler ile buluştu ancak VAR incelemesi sonrasında, elle oynama nedeniyle gol iptal edildi.

43. dakikada Boyd'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Nkoudou topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında gol öncesinde elle müdahale olduğuna karar veren hakem golü iptal etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Penaltı noktasına gelen Atiba Hutchinson, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu. 0-1

57. dakikada Gençlerbirliği atağında Halil İbrahim sol kanattan topu ceza sahasında bulunan Soner'e gönderdi. Soner yakın mesafeden topu auta attı.

78. dakikada Beşiktaş kontratağında Diaby kaleciyi de çalımlayarak topu filelere gönderdi. 0-2

80. dakikada ceza sahasında kaleci Burak Çapkınoğlu, Diaby'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Elneny meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek x, Kemal Yılmaz x, Samet Çavuş x

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir x (Burak Çapkınoğlu dk. 46 x), Erdem Özgenç x (Mats Seuntjens dk. 60 x), Flavio da Silva Ramos x, Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan x, Berat Ayberk Özdemir x, Soner Dikmen x, Candeias x (Rahmetullah Berişbek dk.78 x), Gökhan Altıparmak x (Ayite dk. 46 x), Sio x, Sami İlker Karakaş x (Ahmet Oğuz dk. 61 x)

Yedekler: Atalay Gökçe, Zargo Toure, Van Beijnen, Abdullah Şahindere

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Gökhan Gönül xx, Vida xx, Enzo x (Necip Uysal dk. 39 xx), Rıdvan Yılmaz xx, Elneny xxx, Diaby xxx, Atiba Hutchinson xxx (Kartal Kayra Yılmaz dk. 87 ?), Boyd xx, Nkoudou xx (Dorukhan Toköz dk. 83 ?), Güven Yalçın xx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Atiba Hutchinson (dk. 52 pen.), Diaby (dk. 78), Elneny (dk. 80 pen.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Berat Ayberk Özdemir, Sio (Gençlerbirliği), Atiba Hutchinson, Boyd, Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

(İHA)