Gençlerbirliği, Samsunspor maçına hazır

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, Yılport Samsunspor maçı öncesi son çalışmasını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda yapılan top kapma çalışmasıyla sürdü. Başkent temsilcisi, son bölümde yapılan çıkış çalışmasıyla hazırlıklarını tamamlandı.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Kaynak: AA
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