Gençlerbirliği, Sefa Yılmaz ile anlaştı
57 dakika önce
Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Gençlerbirliği, geçtiğimiz sezon Altınordu forması giyen Sefa Yılmaz ile anlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:30 Kaynak: İHA
Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Gençlerbirliği
, geçtiğimiz sezon Altınordu
forması giyen Sefa Yılmaz
ile anlaştı. Teknik Direktör Mustafa Kaplan
'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Altınordu forması giyen 1990 doğumlu futbolcu Sefa Yılmaz ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Berlin
doğumlu futbolcu daha önce Türkiye
liglerinde Kayserispor
, Trabzonspor
, Alanyaspor, Gaziantepspor
, Boluspor
ve Altınordu takımlarında formalarını giydi. 29 yaşındaki futbolcu, forvetin yanı sıra sağ ve sol kanat bölgelerinde de forma giyiyor.
(Yunus Emre Kartal/İHA)
Selçuk Şahin'in hamile eşi aşerdi: Tam 1 saat yol gittik
Schalke'de Ozan Kabak şoku! Sakatlandı
Beşiktaş'a Kagawa müjdesi! Kulübü izin verdi
Pamela Anderson, futbolcu sevgilisi Adil Rami'nin elini çatlayana kadar ezdiğini söyledi