Gençlerbirliği sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, sabah antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından beşe iki top kapma oynayan kırmızı-siyahlı futbolcular, akşam idmanında ise taktik çalıştı.

Gençlerbirliği, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda 7 Ağustos Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını yarın yapacak.