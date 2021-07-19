Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, dar alanda yapılan 2'ye 1 gol çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde 4 kaleli mini turnuva düzenlendi. Turnuvanın kazananı yeşil takım oldu.
İki gün izin yapacak kırmızı-siyahlılar, sezon hazırlıklarının ikinci etabına Kızılcahamam'da devam edecek.
Kaynak: AA
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