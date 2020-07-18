Gençlerbirliği, Sivasspor'a konuk olacak

Sakatlıkları bulunan Giovanni Sio, Sefa Yılmaz , Nadir Çiftçi , Yasin Pehlivan , Floyd Ayite, Ömer Alper Tatlısu ve Sadio Diallo, bu maçta görev yapamayacak.

Göztepe karşısında geçen hafta kritik bir galibiyet elde eden başkent ekibi, tehlikeli bölgeyle puan farkını 4'e çıkarmıştı.

Gençlerbirliği , Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

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