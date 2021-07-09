Gençlerbirliği sporcularından Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 3 altın 2 gümüş madalya

Gençlerbirliği Kulübünü sporcuları, Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'nda 3 altın 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Şırnak'ta düzenlenen şampiyonada, 2020 ve 2021 yıllarında düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası ve Ulusal Kick Boks Turnuvalarının toplam puanına göre yapılan sıralamaya göre en iyi sporcular mücadele etti.

Organizasyonda Gençlerbirliği sporcularından; Kübra Varlık, Batuhan Dayı ve Batuhan Ünal altın madalya kazandı. Şampiyon sporcular, Karadağ'da düzenlenecek olan Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı forması giymeye hak kazandı.

Şampiyonada ikincilik başarısı elde eden Gençlerbirliği sporcuları; Melike Gençaslan ve İrem Çınar da 2022'de düzenlenecek olan 7. Open Kick Boks Turnuvası'nda Türk Milli Takım forması giyecek.