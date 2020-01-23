Gençlerbirliği, Süper Lig'de çıkış peşinde - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Süper Lig'de çıkış peşinde

6 saat önce

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de çıkış peşinde, System.String[]

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.


Sezonun ikinci yarısının ilk haftasında Çaykur Rizespor'a mağlup olan Gençlerbirliği, evinde oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.


Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk kez üst üste iki maç kaybeden başkent temsilcisi, 18 puanla 13. sırada yer alıyor.


Gençlerbirliği'nde kart cezalısı Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan ile sakatlığı bulunan Arda Kızıldağ, Gaziantep FK'ye karşı görev yapamayacak.


Çaykur Rizespor maçında sağ kasık bölgesindeki yırtık nedeniyle forma giyemeyen Stancu, ağrılarının devam etmesi nedeniyle Gaziantep FK karşılaşmasında da takımdaki yerini alamayacak.


Gençlerbirliği, Gaziantep, Eryaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:44 
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