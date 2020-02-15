Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak

6 saat önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Sezonun ikinci yarısında oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybeden Gençlerbirliği, 21 puanla 13. sırada yer alıyor.

Başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan Floyd Ayite, Pierre-Yves Polomat ve Arda Kızıldağ, Aytemiz Alanyaspor'a karşı görev yapamayacak.

Sakatlığı geçen Rumen golcü Bogdan Stancu ise teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği, Bahçeşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:40 Kaynak: AA
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