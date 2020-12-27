Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 13 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan başkent ekibi, haftaya 12 puanla 18. sırada girdi.

Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki Gençlerbirliği, 14. haftada deplasmanda Demir Grup Sivasspor 'a 3-1 mağlup olarak ligde üç maç sonra kaybetmişti.

Gençlerbirliği , Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.

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