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Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ve sportif direktör Baki Mercimek ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ve sportif direktör Baki Mercimek ile sözleşme imzaladı

23.06.2021 12:29
Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ve sportif direktör Baki Mercimek ile sözleşme imzaladı, System.String[]

Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Metin Diyadin ve sportif direktör Baki Mercimek ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Metin Diyadin ve sportif direktör Baki Mercimek ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı.

İmza törenine kırmızı-siyahlı kulübün yeni başkanı Mehmet Niyazi Akdaş ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Başkan Akdaş, sportif direktörlüğe getirdikleri Baki Mercimek'in başkent ekibinin eski evlatlarından olduğunu belirterek, "Bütün transfer işlerini hocamızın istediği şekilde takip edecek ve yönlendirecek." dedi.

Teknik direktör Metin Diyadin'in de Gençlerbirliği'nin evladı olduğunu ifade eden Akdaş, "Metin Diyadin de Baki Mercimek de gayet uygun şartlarla çalışmayı kabul etti. Onun için kendilerine huzurunuzda bir kere daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Teknik heyetle üçer yıllık anlaşmaya vardıklarını dile getiren başkan Akdaş, "Amacımız öncelikle Gençlerbirliği'ni İlhan Cavcav zamanında olduğu şekle getirmek, daha sonra da onun üstüne çıkarmak. Onun için de öncelikli hedef borçlardan kurtulup, kurtulurken de sportif başarıyı elde edebilmek. Bu ikisi o kadar da kolay yapılacak işler değil ama elimizden geldiğince başarılı olmaya çalışacağız. Hocalarım da ben de burada bir aile yuvası gibi tek tek oyuncularla ilgilenerek bu işin altından kalkmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Teknik heyetle yapılan anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını dileyen başkan Akdaş, "Metin Diyadin hocamız bu zor şartlarda görevi kabul etti. Bende olduğu gibi onda da Gençlerbirliği sevdası var. Prensibimiz şu, gelirlerimizi koyacağız ortaya, bu gelirlerimiz çerçevesinde ne kadar transfer yapabiliriz ne kadar bu işi verimli bir şekilde halledebiliriz onun planını, programını yapıp o bütçe içinde kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerbirliği'ne 1988 yılında futbolcu olarak, şimdi ise teknik direktör olarak geldiğini belirten Metin Diyadin, "Altyapıyla ilgili zaten benim futbolculuk dönemimden sonra teknik adamlığa başlangıcım da Gençlerbirliği PAF takımı, Gençlerbirliği OFTAŞ 2. Lig'den Süper Lig'e çıkarken de bu takımda teknik direktörlük yaptım. Gençlerbirliği'nin bütün ivmelerini yaşamış biriyim. Altyapı, Gençlerbirliği'nin tarihi misyonunda var, bunu muhakkak bir harekete geçirmek lazım." diye konuştu.

Altyapıyı da inceleyerek doğru ve iyi bir takım kuracaklarını belirten Diyadin, altyapı antrenörlerinin emeklerinin de büyük katkı sağladığını söyledi.

Baki Mercimek: "Şampiyonluğa oynayan takımın altyapısını kuracağız"

Sportif direktör Baki Mercimek, yurt dışında yetişmiş bir futbolcu olarak Türkiye'ye geldiği ilk kulübün başkent ekibi olduğuna işaret ederek, "Görevi aldıktan sonra geçmişten bugüne hangi tecrübeleri yaşadıysam bunu aktarmak, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda kullanmak için hazırlandım. Bunun bir parçası olarak gurbetteki Türk gençlerimizi de takip ediyoruz. Yurt dışında derin bir ağımız var tecrübelerimizden dolayı. Kulübümüzün de böyle bir ağı vardı, şimdi onu takip ediyoruz." diye konuştu.

Mercimek, teknik direktör Metin Diyadin ile çok oyuncu izlediklerini, belirledikleri hedefler olduğunu dile getirerek, "Kulübün çok önemli bir dönüm noktasındayız. Yönetim kurulunda da eskiden beri tanıdığımız değerli ağabeylerimiz var. Başta başkanımız bu kulübe sahip çıkmak için geldiler. Hocamızla birlikte teknik anlamda sportif başarı için bu temelleri atacağız, çok ciddi yarışan ve gelişen bir takım kuracağız inşallah. Ciddi bir şekilde yarışan ve gelişen bir takım kuracağız. Gelecek yıl, 100. yılımız. Bu sene şampiyonluğa oynayan takımın altyapısını kuracağız. Bu doğrultuda da genç oyuncuları tabii ki altyapıdan kazandıracağız. Onun devamında da transfer politikamızı izleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından başkan Mehmet Niyazi Akdaş, teknik direktör Metin Diyadin ve sportif direktör Baki Mercimek, sözleşmeleri imzaladı.

Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ve sportif direktör Baki Mercimek ile sözleşme imzaladı
Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ve sportif direktör Baki Mercimek ile sözleşme imzaladı
Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ve sportif direktör Baki Mercimek ile sözleşme imzaladı
Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ve sportif direktör Baki Mercimek ile sözleşme imzaladı
Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ve sportif direktör Baki Mercimek ile sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği, Mehmet Niyazi, Baki Mercimek, Metin Diyadin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ve sportif direktör Baki Mercimek ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor


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