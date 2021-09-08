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SPOR Gençlerbirliği Teknik Direktörü Diyadin: Ankaragücü maçına kazanmak için çıkacağız - Son Dakika

SPOR Gençlerbirliği Teknik Direktörü Diyadin: Ankaragücü maçına kazanmak için çıkacağız

08.09.2021 10:02

SPOR Gençlerbirliği Teknik Direktörü Diyadin: Ankaragücü maçına kazanmak için çıkacağızNesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA)- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Önemli olan Gençlerbirliği'nin ruhuna uygun, geleneğine göreneğine uygun oyunla beraber kazanmak adına sahaya çıkacağız...

SPOR Gençlerbirliği Teknik Direktörü Diyadin: Ankaragücü maçına kazanmak için çıkacağız

Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA)- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Önemli olan Gençlerbirliği'nin ruhuna uygun, geleneğine göreneğine uygun oyunla beraber kazanmak adına sahaya çıkacağız ve inşallah kazanmak istiyoruz" dedi.

TFF 1'inci Lig'de pazar günü oynanacak Ankaragücü-Gençlerbirliği karşılaşması öncesi Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı. Diyadin, "Ankaragücü daha öncede söyledim iki arkadaşın kapışması gibi. 90 dakikalık saha içerisindeki mücadelenin haricinde çok fazla anlam yüklemenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bizim için lige başlangıç gibi görüyoruz. Kazanmak adına da bütün her şeyimizle de sahada olacağız. Rakibimiz de ciddi transferler yaptı, iyi bir kadro, iyi bir takım. Burada önemli olan Gençlerbirliği'nin ruhuna uygun, geleneğine göreneğine uygun oyunla beraber kazanmak adına sahaya çıkacağız ve inşallah kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KADRO OLMAK BAŞKA BİR ŞEY TAKIM OLABİLMEK BAŞKA"

Takımın hazırlık sürecine değinen Metin Diyadin, "Takımlar kampa başladığında, bütün hazırlıklarını, transferlerini %80-%90 tamamladığında biz hemen hemen hiçbir transfer yapmamıştık. 25 Temmuz'dan sonra oyuncu katmaya başladık takımımıza, içi boşalmış bir takım. Üzerine basarak söylüyorum. Kolay da değil, hem ekonomik kulübün gerçeklerine uygun oyuncu transfer etmek durumundaydık, hem de katkı yapabilecek oyuncular. Bu da bizim için zorlu bir süreçti. Lige başlangıç olarak da ligde hem bütçe olarak olsun hedefler bakımından olsun fikstürde üst sıralara oynayarak takımlarla oynadık. Bu arada tabi kadro olmak başka bir şey, takım olabilmek başka bir şey. Bir süreç gerektiriyor. Fiziksel takımın hazır olması hem de oyun formatını oturtturabilme adına bir süreç" diye konuştu.

"RAKİPLERİMİZDEN 1 AY GERİDEN GELDİK"

TFF 1'inci Lig'de 3 maçta 1 puan toplayan başkent ekibinde yönetim değişikliği sürecine vurgu yapan Diyadin, "Biz hemen hemen rakiplerimizden 1 ay geriden geldik. Şu anda eskisine göre daha iyi durumdayız. Geç transfer edilen oyuncuların fiziksel hazırlanması, takım oyun formatına uyum sağlama olsun her anlamda şu an daha iyi durumdayız. Ligi en azından takım olma, oyunu, davranış biçimlerini beraber belirleme gibi sürekli arzulu bir takım yaratma adına bu hafta biraz daha farklı olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

"BÜTÇEMİZ VARSA 1 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Transferin bitiminde 1 oyuncu kadroya katabileceklerini belirten Diyadin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz diğer takımlar gibi alternatif oyuncu sayısını çoğaltma, üst seviye oyuncu katma gibi durumumuz yok. Çünkü ekonomik olarak belirli bir bütçemiz var buna rağmen hem yönetimimiz hem biz iyi şartlarda iyi çalıştığımızı düşünüyoruz. Transferin son 1-2 günü belki olursa 1 oyuncu yoksa da katmadan devam edeceğiz."

"GENÇLERBİRLİĞİ'NİN 140 MİLYON BORÇ GİBİ BİR GERÇEĞİ VAR"

Metin Diyadin, kulübün var olan borcuna dikkat çekerek, "Gençlerbirliği'nin şöyle bir gerçeği var bir alt lige yaklaşık 140 milyon TL borçla düştü. Bu ligde de 20 milyon civarı bir geliri var. Bununla beraber idari taraf gibi görünse de sonuçta sportif tarafa bir yansıması var. Gençlerbirliği hem bu borcu kapatma doğrultusunda adımlar atıyor hem de iyi bir takım yapıp ligde de var olma, olabildiğince daha yukarıda bitirme hedefi var" şeklinde konuştu.

SPOR Gençlerbirliği Teknik Direktörü Diyadin: Ankaragücü maçına kazanmak için çıkacağız
SPOR Gençlerbirliği Teknik Direktörü Diyadin: Ankaragücü maçına kazanmak için çıkacağız
SPOR Gençlerbirliği Teknik Direktörü Diyadin: Ankaragücü maçına kazanmak için çıkacağız
SPOR Gençlerbirliği Teknik Direktörü Diyadin: Ankaragücü maçına kazanmak için çıkacağız
SPOR Gençlerbirliği Teknik Direktörü Diyadin: Ankaragücü maçına kazanmak için çıkacağız

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Gençlerbirliği Teknik Direktörü Diyadin: Ankaragücü maçına kazanmak için çıkacağız - Son Dakika


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