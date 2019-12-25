Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş maçını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş maçını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş maçını değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, ilk devrenin son haftasında 27 Aralık Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş maçını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, ilk devrenin son haftasında 27 Aralık Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

Hamzaoğlu, kırmızı-siyahlı ekibin Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Genel anlamda bir çıkışımız var. Hem oyun hem de mücadele anlamında iyiye gidişimiz var. Oyunun iki yönünü ele aldığımızda oldukça gelişme kaydettiğimizi görüyoruz. Bunu mutluluk ve sevinçle karşılıyoruz. Bunun tamamen oyuncularımızın iyi niyetinden ve işlerine olan sadakatinden kaynaklandığını düşünüyoruz. O yüzden kendimizi böyle bir grupla çalıştığımız için çok şanslı hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Maçlar bitmiyor, gelişmeye devam etmek zorundayız." diyen Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Geçen hafta lidere karşı iyi bir oyun oynadık. Taktiksel anlamda baktığımızda düşündüğümüz her şeyi sahaya yansıtabildik. Oyuncularımı bu anlamda da kutluyorum. Sonucu da almak üzereydik ama son dakikada maalesef gole engel olamadık. Sorun değil, sonuca giden yolda yaptıklarımız bizim için önemliydi. Bunlarda da oldukça iyi şeyler yaptığımızı gördük. Daha da iyi olacağımızın sinyallerini alıyoruz."

Hamzaoğlu, ilk devrenin son haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Bu maç bizim için çok daha önemli. Beşiktaş için çok çok daha önemli. Geçen haftayı kayıpla geçtiler. Ligin ilk yarısının son maçını seyircilerinin önünde mutlaka kazanmak isteyecekler. Dolayısıyla çok daha baskılı bir ortamda bu maçı oynamak zorundayız. Bunlara hazırlıklı bir şekilde gideceğiz. Orada da elimizden geleni en iyi şekilde yapıp, nasıl oynamamız gerekiyorsa onları yapmaya gayret edeceğiz. İnşallah iyi bir sonuçla da ayrılırız." değerlendirmesinde bulundu.

Takımdaki eksik futbolcuların fazla olmasına ilişkin soru üzerine Hamzaoğlu, "Bugüne kadar ekip olarak 'Eyvah şu yok' demedik. 28 kişilik kadromuz var. Her oyuncumuz bizim için kıymetli. Olmayan arkadaşlarımızın yerine diğer kardeşlerimizi oynatıyoruz. Onlar da zaten karşılığını veriyor." diye konuştu.

Hamzaoğlu, rahatsızlığı bulunan Giovanni Sio'nun durumuyla ilgili ise "Sio bu hafta da herhalde bizimle beraber olamayacak. Şu anda antrenmana çıkacak durumda değil." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarını da sürdürdüklerini belirten Hamzaoğlu, "Kadromuzu biraz daha güçlendirebilir miyiz diye bakıyoruz. Çok acil bir ihtiyacımız var mı, 'Yok' diyebiliriz belki ama bize uyum sağlayacak, güç katacak oyuncu bulabilirsek transfer yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:58 Kaynak: AA
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