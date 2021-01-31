Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, görevini bıraktı
31.01.2021 19:21
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, 22. hafta müsabakasında Fraport TAV Antalyaspor'a sahalarında 1-0 yenilmelerinin ardından görevini bıraktığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, 22. hafta müsabakasında Fraport TAV Antalyaspor'a sahalarında 1-0 yenilmelerinin ardından görevini bıraktığını açıkladı.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, maçla ilgili yorum yapmak istemediğini belirtti.
Kötü bir gidişatın olduğunu aktaran Kaplan, "Kulüpte uzun yıllar çalıştık. Hem rahmetli (İlhan Cavcav) başkanla hem de Murat (Cavcav) başkanla. Kulübümüzün önünü açmak istiyoruz. Bir karar aldık ama daha başkanla görüşmedik. Biz teknik kadro olarak bugün itibarıyla ayrılıyoruz. Kulübün önünü açmamız lazım. Hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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