Gençlerbirliği teknik ekibi kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği teknik ekibi kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği teknik ekibi kahvaltıda bir araya geldi

6 saat önce

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, antrenörler ve teknik ekip, kahvaltıda bir araya geldi.

Gençlerbirliği teknik ekibi kahvaltıda bir araya geldi, System.String[]

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, antrenörler ve teknik ekip, kahvaltıda bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kahvaltıya Hacettepe teknik ekibi ile Altyapı Koordinatörü Taşkın Aksoy da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, antrenör ve teknik ekibe katılımlarından ötürü teşekkür etti.

"Uzun zamandır bunu planlamıştık ancak bugün bir araya gelmek nasip oldu" diyen Hamzaoğlu, "Altyapı antrenörlüğü idealistlik gerektiren bir iş. Hepiniz büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Bu kulübe kazandırdığınız tüm değerler için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Altyapı Koordinatörü Taşkın Aksoy ve Hacettepe Teknik Direktörü Avni Okumuş da davet için Hamzaoğlu'na teşekkür ederek, "Burada bulunan herkesin amacı aynı. Gençlerbirliği'ne en iyi şekilde katkı vermek ve kulübün başarılı olmasını sağlamak." değerlendirmesinde bulundular.

Kulüp oyuncu izleme ekibi sorumlusu Mete Işık ise çok önemli antrenörlerle çalıştıklarına dikkati çekerek, "Genç kardeşlerimizin bu armanın değerini bildiğine eminim. Umarım tüm takımlarımız başarıyla sezonlarını tamamlar." diye konuştu.

Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Liverpool, Van Dijk'a yıllık 9.4 milyon euro teklif edecek
Lider Sivasspor karın tadını doyasıya çıkardı Abdullah Avcı, Azerbaycan'dan gelen teklifi reddetti Fenerbahçeli taraftarlar Riva'da Nihat Özdemir'i istifaya davet etti

Son Dakika Haberleri
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 20:07:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlerbirliği teknik ekibi kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]