Gençlerbirliği, Trabzon deplasmanında
18 dakika önce
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:18 Kaynak: AA
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Ligde ilk üç maçını kaybeden Gençlerbirliği, Trabzonspor karşılaşmasıyla kötü gidişata "dur" demeye çalışacak.
Başkent ekibi, Çaykur Rizespor'a 1-0, Gazişehir Gaziantep'e 4-1, Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmişti.
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