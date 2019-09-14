Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Trabzon deplasmanında
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Gençlerbirliği, Trabzon deplasmanında

18 dakika önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği, Trabzon deplasmanında, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde ilk üç maçını kaybeden Gençlerbirliği, Trabzonspor karşılaşmasıyla kötü gidişata "dur" demeye çalışacak.

Başkent ekibi, Çaykur Rizespor'a 1-0, Gazişehir Gaziantep'e 4-1, Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmişti.

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:18 Kaynak: AA
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