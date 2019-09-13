Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Gençlerbirliği, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

57 dakika önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda top kapma ve çıkış çalışması üzerinde duruldu.

Tedavilerine devam edilen Nadir Çiftçi ve Sefa Yılmaz idmana katılmadı.

Başkent ekibi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:56 Kaynak: AA
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