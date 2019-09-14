Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Trabzonspor maçına hazır
Son Dakika Spor Haber

Gençlerbirliği, Trabzonspor maçına hazır

1 saat önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Trabzonspor maçına hazır, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, bu karşılaşma öncesi son antrenmanını Trabzon'da gerçekleştirdi.

Kadir Özcan Akademi Tesisleri'nde yapılan antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.

Yaklaşık bir saat süren antrenman, son bölümde yapılan çıkış çalışmasıyla son buldu.

Gençlerbirliği'nde sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ve Sefa Yılmaz, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alexandru Epureanu 6 ay sonra formasına kavuştu
Skrtel, Başakşehir ile ilk resmi maçına çıktı Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep'e konuk oluyor! Maçta ilk gol geldi Medipol Başakşehir, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 20:40:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Trabzonspor maçına hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]