Gençlerbirliği, Trabzonspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile yarın sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından çift kale maç yaptı.
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, antrenman öncesinde takımla bir araya gelerek Trabzonspor maçında başarı diledi.
Kırmızı-siyahlılarda tedavilerine devam edilen Nordfeldt ve Johansson'un durumu maç saatinde belli olacak.
Kaynak: AA
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