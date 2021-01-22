Gençlerbirliği, Trabzonspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile yarın sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından çift kale maç yaptı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, antrenman öncesinde takımla bir araya gelerek Trabzonspor maçında başarı diledi.

Kırmızı-siyahlılarda tedavilerine devam edilen Nordfeldt ve Johansson'un durumu maç saatinde belli olacak.