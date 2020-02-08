Gençlerbirliği-Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika
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Gençlerbirliği-Trabzonspor maçından notlar

6 saat önce

Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, ligde son oynadıkları Fenerbahçe müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

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Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, ligde son oynadıkları Fenerbahçe müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Bordo-mavili ekibin teknik direktör Hüseyin Çimşir, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı'nın yerine Anthony Nwakaeme ve Guilherme'ye ilk 11'de görev verdi.

Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği karşılaşmada sonradan oyuna giren Brezilyalı Guilherme, bordo-mavili takımla ligde ilk kez 11'de maça başladı.

Nwakaeme, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı ertelendiği için kırmızı kart cezasını geçen hafta Fenerbahçe karşılaşmasında çekmişti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Gençlerbirliği maçında Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Filip Novak, Obi Mikel, Jose Sosa, Guilherme, Badou Ndiaye, Nwakaeme ve Alexander Sörloth'tan oluşan 11'i sahaya sürdü.

Yeni transferlerden Manuel da Costa, 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilirken, Erce Kardeşler, Ekuban ve Manoel Messias başkente getirilmedi.

Stancu kadroda yok, Sio yedek

Ev sahibi Gençlerbirliği, Trabzonspor maçına da en golcü futbolcusu Bogdan Stancu'dan yoksun çıktı. Takımla çalışmalara başlayan ancak fiziksel olarak hazır olmayan Stancu, kadroya dahil edilmedi.

Ligin ilk yarısında ağları 11 kez sarsan Rumen futbolcu, sakatlığı nedeniyle sezonun ikinci devresinde henüz forma giyemedi.

Başkent ekibinde ayrıca sakatlıkları bulunan Floyd Ayite, Pierre-Yves Polomat, Soner Dikmen ve Arda Kızıldağ da Trabzonspor'a karşı görev yapamadı.

Hafif sakatlığı bulunan kırmızı-siyahlı ekibin skorer isimlerinden Giovanni Sio ise yedek kulübesinde yer aldı.

Sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ilk 11'de Kristoffer Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio Ramos, Zargo Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Fabricio Baiano, Daniel Candeias, Stephane Sessegnon, Sefa Yılmaz ve Nadir Çiftçi'yi görevlendirdi.

Öte yandan, Van'da meydana gelen çığ felaketi nedeniyle karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:24 Kaynak: AA
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