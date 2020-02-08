Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının ardından

32 dakika önce

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi. Maçın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir basın toplantısı düzenledi.

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının ardından

Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti
Sergen Yalçın'dan son dakika Lucescu açıklaması! Son Dakika: Fenerbahçe, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı Erman Toroğlu ve Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu: Karar doğru

Son Dakika Haberleri
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 22:22:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]