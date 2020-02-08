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Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının ardından
32 dakika önce
Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:49 Kaynak: AA
Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi. Maçın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir basın toplantısı düzenledi.
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