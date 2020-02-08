Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika
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Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının ardından

24 dakika önce

Hamzaoğlu: Böyle mi futbol oynayacağız artık, dokunmadan, temas etmeden...Çimşir: Hakemin vermediği bir faul, sonrasında bize kırmızı kart olarak geri dönüyorNesrin AYDIN YALDIZ-Haluk KARAASLAN/ANKARA,Süper Lig'in 21'inci haftasında Gençlerbirliği-Trabzonspor mücadelesinden konuk takım 2-0...

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının ardından, System.String[]

Hamzaoğlu: Böyle mi futbol oynayacağız artık, dokunmadan, temas etmeden…

Çimşir: Hakemin vermediği bir faul, sonrasında bize kırmızı kart olarak geri dönüyor

Nesrin AYDIN YALDIZ-Haluk KARAASLAN/ANKARA,

Süper Lig'in 21'inci haftasında Gençlerbirliği- Trabzonspor mücadelesinden konuk takım 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sahadan mağlup ayrılan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Bugün kendi sahamızda kazanmak için çıktık maça ama kaybettik. Trabzonspor'un bizi yenmesi bana göre çok normal bir sonuç. Bugün oyundan yine koptuk, futbolun dışına taşındı oyun. Konuşsak bir türlü, konuşmasak bir türlü. Bütün kural ve kanunlarımızı susturmaya yönelik, içimiz çok dolu olmasına rağmen, üstünkörü değineceğim. VAR sistemi geldi, güzel oldu. Haksızlığı önler diye düşündük ama haksızlıklara uydurma bir şey olmuş gibi görünüyor. Bizim geçen haftalarda açık olan ele çarpan, topa verilmeyen penaltı bugün, aynı top havada; iki oyuncu ayağını kaldırıyor. Bizim oyuncu parmak ucuyla dürtmeye çalışırken, topa öbür oyuncu vurduktan sonra benim oyuncumun ayağının tabanına vuruyor. Benim oyuncum gidip tabanına basmıyor, sert bir hareketi yok. Çarpışma oldu. Yıllardır kenardan futbolu yönetiyoruz, saha içinde de oluyor. Rakip direkt olarak sana tabanla gelmiyorsa bu olmaz. Ne yapsın oyuncumuz, o zaman söyleyelim hiçbir şekilde oyuncumuz rakibe ayağını, kafasını uzatmasın. Bize yapılsa penaltı verilmiyor. Böyle mi futbol oynayacağız artık. Dokunmadan, temas etmeden. Sahada kalmaya çalışırken, sahada verilen bir kararla oyun kopuyor. Bir mücadele veriliyor bu kadar ucuz olmaz bazı şeyler. Gerçekten gördüğümüzü çalabilmek lazım ama bunu da herkes için eşit yapmak lazım. Maalesef bu konuda sıkıntılarımız var gibi görünüyor. Yazık. Daha sonra 3 oyuncumu da çıkardım. Hiç olmazsa kendi kendimizi üzmeyelim, diye çıkardım. Hayatımın en güzel 10 dakikasını saha kenarında geçirdim. Bundan sonra da böyle mi devam etmeliyim. İş ahlakım buna elvermez. Biz yine saha kenarında mücadeleye devam edeceğiz. Biz doğruları yapmaya devam edeceğiz. Trabzonspor'u kutluyorum. İyi bir takım. Zaman zaman iyi şeyler yaptık fakat önümüzdeki haftaya bakacağız" ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN ÇİMŞİR'İN AÇIKLAMALARI

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Sörloth'un kırmızı kart pozisyonunun sorulması üzerine, "Pozisyonun öncesinde faulü bizim atmamız gerekirken, hakemin vermediği bir faul, sonrasında bize kırmızı kart olarak geri dönüyor. Oyunculara biraz daha sakin olması gerektiğini sahada kalmak için mücadele etmemiz gerektiğini söyledim. Hakemin de oyunu oraya getirmeye gerek yoktu. Tabi önemli bir oyuncuyu kaybettik, tabi bundan sonrasında onların da bizim de Trabzonspor oyuncularının hepsinin sahada kalmak için daha çok mücadele etmeleri gerektiğini " dedi.

Penaltı pozisyonunda ise Hüseyin Çimşir, "Penaltı. Direkt tabanı var. Benim tarafımdan bakıldığı zaman net bir penaltı" diye konuştu.

Öte yandan Trabzonspor kafilesi hava koşulları nedeniyle önce uçakla Samsun'a oradan ise karayolu ile Trabzon'a gidecek.


Gençlerbirliği, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:29 Kaynak: DHA
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