Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının ardından

Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına, İlhan Cavcav'ı anarak başladı.

Mustafa Kaplan, "Efsane Başkanımızı rahmetle anıyorum, Allah nur içinde yatırsın. Bugün buradan onun için puan, puanlar almak istiyorduk ama olmadı üzgünüz" dedi.

MUSTAFA KAPLAN: ÜBEYD'İ KAZANDIK"Öncelikle Übeyd'i kazandığımız için mutluyuz" dişe sözlerini sürdüren Kaplan, "Daha önce bir maç oynatmıştık ve çok sıkıntılı bir süreçti onun için. Ama bugün kalede çok güven veren bir Übeyd vardı. Maça iki açıdan bakmak istiyoruz. İlk yarıda iyi kapanarak, çabuk hücuma çıkarak oynamak istemiştik ama bize yakışmayacak bir gol yedik. İkinci yarıda ise riskler aldık. İki forvete döndük. Aldığımız riskler bölümünde tam oyunu dengeledik ve istediğimiz gibi giderken yediğimiz bir gol, yine bireysel bir hatanın sonucununda golü yedik. Bu tür golleri yemememiz lazım. Penaltı öncesi ve sonrasında sahada iyi bir Gençlerbirliği vardı. İyi pozisyonlar ürettik ve üçüncü bölgeye Ayite, Stancu ve İlker'i alarak daha iyi bir oyun oldu ama kaybettik üzgünüz" ifadelerini kullandı.Göztepe karşılaşması sonrasında bazı futbolcularla ilgili yaptığı açıklamalar sorulduğunda ise Mustafa Kaplan, "Biz kendi aramızda Başkanla konuşarak aldığımız kararlar var. Transfer konusunu da konuştuk. Kendi içimizde yaptığımız bazı şeyler yine içimizde kalarak, bazı çözümler üreteceğiz. Bunlar da inşallah hafta içerisinde çözüme ulaşacak" diye konuştu.ABDULLAH AVCI: GELİŞİRKEN MAÇ KAZANIYORUZAnkara deplasmanında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ise basın toplantısında şunları söyledi: "Geldiğimizden itibaren takım savunması, sonra diğer organizasyonlar, oyunun her yönünü oynama, beraber hareket etmeyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Trabzonspor arması her zaman yukarı oynar ve kazanmak zorundasın. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Gelişirken maç kazanıyoruz. 12 maç, 8 galibiyet. Her galibiyetten sonra özgüvenimiz daha da gelişiyor. Kalecimiz Uğurcan bize güven veriyor. Savunma bloğu çok iyi oynuyor. Ön tarafımız aynı şekilde. Yeterli mi; değil. Hem oyun hem de oyuncu olarak üzerine koymamız lazım. Mevcut oyuncu grubundan memnunum. Trabzon şehrinin ve taraftarının bize verdiği enerjiyi hissediyoruz. Taraftarımıza armağan olsun. İlk devre bitti ama ara yok. Dünyanın da ülkemizden de yaşadığı sağlık durumunda futbol insanları ayakta tutuyor. Günleri karıştırdık artık. Bazen eleştirirken lütfen hırpalamadan eleştiriyi ortaya koysunlar. İnsanlar bu durumda oyunu seyrederken, onlara doğru örnek olalım."

Medipol Başakşehir ile oynayacakları Süper Kupa maçına da değinen Avcı, "3 gün sonra kupa finalimiz var. Ona hazırlanacağız. Kazanma alışkanlığımıza devam etmek istiyoruz. Oyun felsefemize uygun oyuncu profillerinin tespitlerini yapıyoruz. Trabzonspor takımı her zaman hedefe oynar. Verimli topraklarından da oyuncu kullanacak. Bazı yerlerde hiç alternatifim yok. Abdulkadir Ömür, Türk futbolunun en iyi oyuncularından birisi, kadromuzda alternatifsizdi. Onu da kaybettik. Trabzonspor'un kasasını da düşünerek hareket edeceğiz. Kalitemizi artıracak oyuncu grubuna ihtiyacımız var. Süper Kupa, daha önce Cumhurbaşkanlığı Kupası adı altındaydı. Trabzonspor'un bu kupaları çok. Umarım bunlardan birine ben de başında olarak sahip olurum. Güzel maç olur. Ligin iyi takımlarından biriyle oynayacağız" dedi.