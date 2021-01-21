Gençlerbirliği, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 21. haftasında 23 Ocak Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
İdmana ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan futbolcular, daha sonra pas koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, taktiğe yönelik çift kale maçla sona erdi. Rumen golcü Bogdan Stancu da çalışmada yer aldı.
Kaynak: AA
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