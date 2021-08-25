Gençlerbirliği, tüm Ankaralıları stada çağırıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, taraftarlarıyla bütünleşmek adına, "Haydi gençler, hepimiz Ankara'yız, biz biriz ve sensiz olmaz" sloganlarıyla tüm Ankaralıları stada çağıran bir kampanya başlattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Pandemi sürecinde maçlarımızı tüm Ankaralılar açık havada güzel bir etkinlik olarak düşünebilirler. Tüm Ankaralılara aşı protokollerini tamamlayarak, 'Aşını ol gel!' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.