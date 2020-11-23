Gençlerbirliği, Türkiye Kupası maçına hazır

Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Hırsızlık yapmak için girdikleri sahada bir şey bulamayınca seyyar merdiveni çaldılar