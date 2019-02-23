Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği - Ümraniyespor: 2 - 1

Gençlerbirliği - Ümraniyespor: 2 - 1

55 dakika önce

STAT: EryamanHAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Mehmet Şahan Yılmaz, Uygar BebekGENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah - Ahmet Oğuz, Yıldırım, Yasin, Ahmet İlhan Özek (Dk. 80 Matei), Sessegnon (Dk. 90+3 Rahmetullah), Dos Santos, Selçuk Şahin, Alper, Jailton (Dk.

Gençlerbirliği - Ümraniyespor: 2 - 1, System.String[]


STAT: Eryaman

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Mehmet Şahan Yılmaz, Uygar Bebek

GENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah - Ahmet Oğuz, Yıldırım, Yasin, Ahmet İlhan Özek (Dk. 80 Matei), Sessegnon (Dk. 90+3 Rahmetullah), Dos Santos, Selçuk Şahin, Alper, Jailton (Dk. 73 Nadir Çiftçi) Stancu, 

ÜMRANİYESPOR: Burak - Aaron, Vasilogiannis (Dk. 59 Leandrinho), Serkan, Alaaddin, Yasir, Muhammed, Boubacar (Dk. 46 Emircan), Tarık, Madinda, Atabey 

GOLLER: Dk. 11 Yasir (K.K), Dk. 47 Stancu (Gençlerbirliği) - Dk. 83 Leandrinho (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Yasin, Ahmet Oğuz, Emrullah (Gençlerbirliği) - Muhammed (Ümraniyespor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Gençlerbirliği, Ümraniyespor'u konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren goller 11'inci dakikada kendi kalesine Yasin ve 47'nci dakikada Stancu atarken, konuk Ümraniyespor'un karşılaşmadaki tek golü ise 83'üncü dakikada Leandrinho'dan geldi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:23 Kaynak: DHA

Mehmet Şahan Yılmaz, Karaoğlan, Ahmet Oğuz, Gençlerbirliği, Spor
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