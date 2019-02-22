Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Ümraniyespor Maçına Hazır

Gençlerbirliği, Ümraniyespor Maçına Hazır

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında yarın Ümraniyespor'u konuk edecek Gençlerbirliği, hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Ümraniyespor Maçına Hazır, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında yarın Ümraniyespor'u konuk edecek Gençlerbirliği, hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde yapılan antrenmana, ısınma koşusu ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, çabukluk çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Cezalı futbolcusu bulunmayan Gençlerbirliği'nde tedavilerine devam edilen Barış Başdaş ile Brezilyalı Budy, Ümraniyespor'a karşı takımdaki yerlerini alamayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:22 Kaynak: AA

Beştepe, Gençlerbirliği, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adanaspor'un Yeni Teknik Direktörü Eyüp Arın Oldu Hamza Hamzaoğlu: Akhisarspor ile Görüştüm

Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi Hazırlıklarına Devam Ediyor FIFA'dan İngiliz Devi Chelsea'ye 2 Dönem Transfer Cezası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 16:08:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Ümraniyespor Maçına Hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]