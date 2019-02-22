Gençlerbirliği, Ümraniyespor Maçına Hazır
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında yarın Ümraniyespor'u konuk edecek Gençlerbirliği, hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında yarın Ümraniyespor'u konuk edecek Gençlerbirliği
, hazırlıklarını tamamladı. Beştepe İlhan Cavcav
Tesisleri'nde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde yapılan antrenmana, ısınma koşusu ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, çabukluk çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Cezalı futbolcusu bulunmayan Gençlerbirliği'nde tedavilerine devam edilen Barış Başdaş
ile Brezilyalı Budy, Ümraniyespor'a karşı takımdaki yerlerini alamayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:22 Kaynak: AA
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