Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Süper Lig ekipleri Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gençlerbirliği Kulübü, Twitter hesabından "Tüm engeller dayanışma ile aşılır." paylaşımında bulundu.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda ise Gençlerbirliği'nin paralimpik milli yüzücüsü Cengizhan Dönmez'in "Engelli yoktur, engel vardır. Engelleri sporla aşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

MKE Ankaragücü Kulübünün Twitter hesabından "Hayatı paylaşabilmemiz için hiçbir engel yok. Yalnızca bir gün değil her zaman yanınızdayız." mesajı paylaşıldı.