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Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nden Fatih Terim'e "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü kulüpleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü kulüpleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Gençlerbirliği'nin Twitter hesabından "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." paylaşımı yapıldı.
MKE Ankaragücü'nün Twitter hesabından yayımlanan "geçmiş olsun" mesajında ise "Korona testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:52 Kaynak: AA
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