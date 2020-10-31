Gençlerbirliği, vefat eden eski futbolcusu Nurullah Eriklioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı
31.10.2020 11:45
Gençlerbirliği, vefat eden eski futbolcusu Nurullah Eriklioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Gençlerbirliği, vefat eden eski futbolcusu Nurullah Eriklioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "1970'li yıllarda formamızı giymiş olan eski futbolcumuz Nurullah Eriklioğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.
Eriklioğlu'nun cenazesinin bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.
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