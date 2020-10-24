Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor deplasmanında

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.
Bu sezon oynadığı 4 maçta 4 puan toplayan Gençlerbirliği, haftaya 19. sırada girdi.
Geçen hafta sahasında Yukatel Denizlispor'a yenilen Mert Nobre yönetimindeki başkent ekibi, bu mağlubiyeti Malatya deplasmanında telafi etmeye çalışacak.
Gençlerbirliği'nde Salih Dursun ve Giovanni Sio, sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
- Kaynak: AA
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