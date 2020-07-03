Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor deplasmanında! 3 sakat, 1 cezalı... - Son Dakika

Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor deplasmanında! 3 sakat, 1 cezalı...

Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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Son iki maçını kaybeden teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, 31 puanla 13. sırada yer alıyor.


Tehlikeli bölgeye yaklaşan başkent ekibi, 28 puanla 15. sırada bulunan rakibiyle oynayacağı maçtan iyi bir sonuçla ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor.


Başkent temsilcisinde sarı kart cezalısı Yasin Pehlivan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi, Sadio Diallo ve Ömer Alper Tatlısu, bu zorlu maçta görev yapamayacak.


Gençlerbirliği, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:16 

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor deplasmanında! 3 sakat, 1 cezalı... - Son Dakika Spor
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