Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor deplasmanında! 3 sakat, 1 cezalı...

Başkent temsilcisinde sarı kart cezalısı Yasin Pehlivan 'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi , Sadio Diallo ve Ömer Alper Tatlısu, bu zorlu maçta görev yapamayacak.

Tehlikeli bölgeye yaklaşan başkent ekibi, 28 puanla 15. sırada bulunan rakibiyle oynayacağı maçtan iyi bir sonuçla ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor.

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