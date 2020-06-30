Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlıların, daha sonra dar alanda top kapma çalışması yaptığı bildirildi.

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