Gençlerbirliği yeni sezon formalarını tanıttı

Hafta başından itibaren "Gençliğin İsyanı" sloganıyla tanıtım çalışmasının başlatıldığı formalar, saat 19.23'te "Biz Ankara'yız! Biz Gençlerbirliği'yiz!" sloganıyla paylaşıldı.

Tanıtım videosunda Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen ve Arda Kızıldağ yer aldı.

Çubuklu klasik "Kırmızı Kara" formanın yanı sıra beyaz formanın yeni dizayn edilmiş halinin futbolcular tarafından beğenildiği belirtildi. Ayrıca siyah yıldızlı alternatif formanın da futbolcuların büyük beğenisini kazandığı ifade edildi.