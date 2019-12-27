Gençlerbirliği yine gol boş geçmedi! - Son Dakika
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Gençlerbirliği yine gol boş geçmedi!

6 saat önce

Beşiktaş deplasmanında 10 kişi kalmasına karşın 23. dakikada Ayite'nin attığı golle 1-0 öne geçen Gençlerbirliği, bu sezon bütün deplasmanlarda fileleri havalandırdı.

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Beşiktaş deplasmanında 10 kişi kalmasına karşın 23. dakikada Ayite'nin attığı golle 1-0 öne geçen Gençlerbirliği, bu sezon bütün deplasmanlarda fileleri havalandırdı.


Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan Gençlerbirliği, 12. dakikasında 10 kişi kaldığı mücadelenin 23. dakikasında güçlü rakibi karşısında Ayite'nin golüyle 1-0 öne geçerken, bu sezon bütün deplasman maçlarında gol atmayı başardı. Beşiktaş maçı öncesinde 7 deplasman karşılaşmasına çıkan ve bu mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Başkent ekibi, her maçta fileleri havalandırmayı başarmıştı. Beşiktaş karşısında da 23. dakikada golü bulan Kırmızı-siyahlılar, 8. deplasman maçını da boş geçmedi. Takımın golcü isimleri Stancu ve Sio'nun yokluğuna rağmen gol bulan Hamzaoğlu'nun öğrencileri, bu sezon teknik direktör değişiminin ardından çıktığı her maçta gol atmayı başarmıştı. - İSTANBUL

Gençlerbirliği, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:08 Kaynak: İHA
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