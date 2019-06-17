Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği yönetiminde görev dağılımı yapıldı
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Gençlerbirliği yönetiminde görev dağılımı yapıldı

23 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında görev dağılımları da yapıldı.

Gençlerbirliği yönetiminde görev dağılımı yapıldı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında görev dağılımları da yapıldı.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Başkan Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İlk bölümü basın mensuplarına açık olan toplantı daha sonra gazetecilerin salondan ayrılması ile devam etti.

Toplantı sonunda yapılan açıklamada öncelikli olarak görev dağılımının ve gündeme dair değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

Gençlerbirliği yönetiminde görev dağılımı şu şekilde oldu:

Başkan: Murat Cavcav

Başkan Vekili: Arif Ölmez

Genel Sekreter: İlke İğrek

Sayman: Murat Öngelen

İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Şahin Kartal

Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Garip Ayaz

Basın Sözcüsü: Musa Samur

Altyapıdan Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Kerem Doğan

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Merdan Hürmeydan

Bülent Üstündağ

Mehmet Emin Gür

H. Kemal Yurttakalan

Osman Kaçar

Mahmut Alanya

Canpolat Aras

Özgür Erdem İncesu

Talip Çankırı

Kadir Kudret Hatipoğlu

Ersin Özel - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:10 Kaynak: İHA
İlhan Cavcav, Gençlerbirliği, Spor
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