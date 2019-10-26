Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor maçına hazır
Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor maçına hazır

Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor maçına hazır

59 dakika önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor maçına hazır, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.

Yaklaşık bir saat süren antrenman, taktik çalışmayla son buldu.

Eryaman Stadı'nda saat 16.30 başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

Gençlerbirliği, Denizlispor, Beştepe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:16 Kaynak: AA
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