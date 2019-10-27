Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor maçının ardından
1 saat önce
Yukatel Denizlispor, teknik direktörü Mehmet Özdilek'in açıklaması Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan'ın açıklama ANKARA - Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile Yukatel Denizlispor, Eryaman Stadında karşılaştı.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 08:03 Kaynak: AA
Yukatel Denizlispor, teknik direktörü Mehmet Özdilek'in açıklaması
Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan'ın açıklama ANKARA - Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile Yukatel Denizlispor, Eryaman Stadında karşılaştı. Karşılaşma sonrası Yukatel Denizlispor teknik direktörü Mehmet Özdilek ile Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan basın toplantı düzenledi.
Rıdvan Dilmen: Galatasaray ev kedisi gibiydi! Galatasaray derbide yine gülemedi! Beşiktaş evinde Galatasaray'a yenilmiyor! Ahmet Nur Çebi ve Mustafa Cengiz karşılaşmayı birlikte izledi!