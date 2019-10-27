Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor maçının ardından
Son Dakika Spor Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor maçının ardından

Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor maçının ardından

1 saat önce

Yukatel Denizlispor, teknik direktörü Mehmet Özdilek'in açıklaması Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan'ın açıklama ANKARA - Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile Yukatel Denizlispor, Eryaman Stadında karşılaştı.

Yukatel Denizlispor, teknik direktörü Mehmet Özdilek'in açıklaması

Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan'ın açıklama ANKARA - Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile Yukatel Denizlispor, Eryaman Stadında karşılaştı. Karşılaşma sonrası Yukatel Denizlispor teknik direktörü Mehmet Özdilek ile Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan basın toplantı düzenledi.

Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor maçının ardından

Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan, Mehmet Özdilek, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 08:03 Kaynak: AA
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