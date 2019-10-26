Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor'u konuk edecek
Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor'u konuk edecek

Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor'u konuk edecek

44 dakika önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.

Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor'u konuk edecek, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak.

Ligde geçen hafta deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 gibi farklı bir skorla geçen başkent ekibi, ilk kez 3 puanla tanışmıştı.

Bu müsabakada alınan sonucun moraliyle Yukatel Denizlispor karşısına çıkacak kırmızı-siyahlılarda, sakatlığı bulunan Fabricio Baiano forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği, 6 puanla 17. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği, Halis Özkahya, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 08:26 Kaynak: AA
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