Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor'u konuk edecek

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek.
Üçüncü haftayı maç yapmadan geçen Gençlerbirliği, bu sezon oynadığı 3 maçta 4 puan topladı.
Sezonun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 yenilen başkent temsilcisi, 2. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.
Milli ara öncesi Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenen Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor karşısına moralli çıkacak.
Başkent ekibinde Salih Dursun, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
- Kaynak: AA
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