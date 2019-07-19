Gençlerbirliği, Zargo Toure'yi duyurdu
2 saat önce
Gençlerbirliği, son olarak Trabzonspor forması giyen Senegalli oyuncu Zargo Toure'yi 2 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.
Gençlerbirliği Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:12 Kaynak: İHA
, son olarak Trabzonspor
forması giyen Senegalli oyuncu Zargo Toure'yi 2 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.
Gençlerbirliği, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Başkent ekibi, başarılı savunmacı Zargo Toure ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Senegal'de başladığı futbol kariyerine uzun yıllar Fransa
'da devam eden Toure, geçen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 27 maça çıkmıştı. - ANKARA
Trabzonspor, Erce Kardeşler transferini KAP'a bildirdi Hasan Ali Kaldırım sordu! Volkan Ballı transferi açıkladı Betül Demir'den Falcao paylaşımı! Comolli görüştü, Fenerbahçe Gustavo ile anlaşmaya vardı