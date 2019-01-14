Son Dakika Haberleri: Gençlerde İnmeye Rastlamak Mümkün Mü?

Gençlerde İnmeye Rastlamak Mümkün Mü?

1 saat önce

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Genç yaşlarda yaşanan inme hastalığı hakkında merak edilenlere cevap veren Doç. Dr. Karadeli, şunları söyledi: "Genç inme, genç yaşta olan hastalardaki inmedir. Genç yaşlarda yaşanan inmelerin büyük çoğunluğunu genetik faktörler oluşturuyor. Genç yaştaki inme hastalarında umut veren en önemli nokta ise tedaviye hızlı bir şekilde cevap verebiliyor olmalarıdır."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:33 

Hasan Huseyin, İstanbul, Genç, Sektörel, Ekonomi
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